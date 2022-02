Rony garante foco e determinação em busca de título mundial no Palmeiras Atacante ressaltou que adaptação do Verdão para competição está sendo positiva

Foco e determinação. Esses são os elementos que o atacante Rony apontou na manhã desta sexta-feira (4) com os quais o elenco do Palmeiras está se motivando para a disputa do Mundial de Clubes, após treino realizado em Abu Dhabi, sede da competição.

– Fizemos alguns jogos no Brasil para nos prepararmos bem para essa competição. Com certeza estão todos motivados, ainda nos adaptando ao horário e ao clima daqui. A preparação está sendo muito boa, a concentração nos treinamentos é muito grande. Sabemos da importância dessa competição e estamos concentrados e focados para fazer uma grande campanha.

O camisa 10 alviverde ainda apontou que a festa de despedida feita pela torcida na última quarta-feira (2) ainda é motivo de empolgação entre o elenco, que fechou o segundo dia de treinamentos nos Emirados Árabes Unidos.

– A festa da torcida no embarque foi sensacional. Ficamos muito felizes pelo apoio do nosso torcedor e com certeza isso nos motiva ainda mais para a competição. Temos cinco dias de treinos e todos estão motivados e se preparando bem para o primeiro jogo, o nosso foco é esse. A preparação está sendo boa para estarmos prontos e honrar os nossos torcedores pela grande festa que fizeram.

A estreia do Verdão no Mundial de Clubes será na semifinal nesta terça-feira (8), às 13h30 (horário de Brasília), contra o vencedor de Al Ahly-EGI ou Monterrey-MEX, que se enfrentam no sábado (5).

