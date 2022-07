Rony entra no top 10 dos brasileiros com mais gols na história da Libertadores Atacante foi o destaque do Palmeiras na goleada sobre o Cerro Porteño

Maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores, Rony agora é também um dos dez brasileiros que mais vezes estufaram as redes na competição em todos os tempos. Nesta quarta-feira, na goleada por 5 a 0 sobre o Cerro Porteño, no Allianz Parque, o atacante saiu do banco para marcar dois gols e chegar a 18 desde que estreou na principal disputa sul-americana, em 2019.

O camisa 10 palmeirense deixou para trás nomes como Pelé, Zico e Jardel, que estufaram as redes em 16 oportunidades, e Robinho, que fez 17. No ranking de goleadores brasileiros, Rony agora aparece em 10º, empatado com Tita, ex-Flamengo e Vasco, Marcelinho Carioca, ídolo do Corinthians, e Sérgio João, carioca que atuou por Bolívar e Jorge Wilstermann, ambos da Bolívia, na década de 90.

Rony disputou sua primeira Libertadores em 2019, ainda com a camisa do Athletico Paranaense. Seu primeiro gol, no entanto, saiu somente no ano seguinte, quando passou a defender o Palmeiras. Desde então, os números só crescem. Foram cinco tentos em 2020, seis em 2021 e já são sete na edição 2022.

BRASILEIROS COM MAIS GOLS NA HISTÓRIA DA LIBERTADORES



1º – Luizão – 29 gols em 42 jogos

2º – Gabigol – 27 gols em 44 jogos

3º – Palhinha – 25 gols em 30 jogos

Fred – 25 gols em 43 jogos

5º – Célio Taveira – 21 gols em 43 jogos

Jairzinho – 21 gols em 36 jogos

7º – Guilherme – 19 gols em 27 jogos

Ricardo Oliveira – 19 gols em 34 jogos

Bruno Henrique – 19 gols em 46 jogos

10º – Rony – 18 gols em 36 jogos

Sérgio João – 18 gols em 22 jogos

Tita – 18 gols em 43 jogos

Marcelinho Carioca – 18 gols em 49 jogos

