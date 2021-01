Rony diz que árbitro acertou ao anular pênalti: ‘Não tem como eu tirar o braço’

O Palmeiras caminhava para uma vitória sem sustos sobre o Sport, mas aos 49 minutos do segundo tempo a bola bateu no braço de Rony e o árbitro capixaba Dyorgines Andrade marcou pênalti. Após ser chamado pelo VAR e revisar o lance por quase cinco minutos no monitor, o juiz anulou a marcação e o time paulista venceu por 1 a 0, no Recife, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para Rony, não houve pênalti porque o lance foi rápido. “Realmente a bola pegou na minha mão, mas o nosso zagueiro (Kuscevic) foi tirar a bola e o lance é tão rápido que não tem como eu tirar o braço. Só se eu jogar assim (com braço para trás). É um lance rápido e tem o VAR para isso, para corrigir o árbitro”, afirmou o atacante na saída de campo.

Rony contou o que o árbitro conversou com os jogadores após anular a marcação. “Ele estava falando que realmente bateu na minha mão, mas que tinha que ver no VAR. Ele está de parabéns porque se realmente marca, iria ser prejudicado. Todo mundo viu que não tem como eu tirar o braço”, opinou.

O atacante foi poupado e entrou apenas no segundo tempo, no lugar de Lucas Lima, porque o Palmeiras joga nesta terça-feira contra o River Plate, pela volta da semifinal da Copa Libertadores. Outros titulares também foram preservados pelo técnico português Abel Ferreira.

Rony elogiou os reservas que atuaram no estádio da Ilha do Retiro. “A equipe está de parabéns pela grande vitória que conquistou aqui dentro”, finalizou.

