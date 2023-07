Rony deixa vitória do Palmeiras com olho inchado e divide méritos com companheiros

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/07/2023 - 18:23 Compartilhe

Autor de dois gols contra o América-MG na vitória por 4 a 1, neste domingo, em Belo Horizonte, o atacante Rony saiu feliz do duelo mesmo o olho levemente inchado. Ainda no primeiro tempo, o jogador do Palmeiras levou um chute de Paulinho Boia perto do olho direito.

“O médico disse que não tem fratura”, disse Rony, sorrindo, em entrevista ao canal Premiere ao deixar o gramado. “Essa vitória nos dá muita confiança. Temos um jogo difícil aqui mesmo novamente durante a semana”, afirmou, lembrando do duelo contra o Atlético-MG pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

O atacante exaltou o desempenho da equipe paulista, que flertou com a crise nas últimas semanas, após uma série de resultados irregulares. “Estamos todos de parabéns pela entrega”, declarou Rony.

Agora o Palmeiras acumula três jogos sem perder e permanece dentro do G-4 do Campeonato Brasileiro com 31 pontos, mesma pontuação do Flamengo (que leva a melhor no critério de desempate). O líder é o Botafogo, com 43 pontos.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias