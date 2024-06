Rony agradece assistência do goleiro Weverton e revela que Palmeiras treinou jogada pela manhã

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2024 - 23:50 Para compartilhar:

Herói da vitória palmeirense sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no Allianz Parque, Rony fez questão de agradecer ao goleiro Weverton pela assistência precisa. O atacante necessitava de um gol para espantar a má fase e revelou que a jogada foi treinada na manhã desta quinta-feira.

Assim que Anderson Daronco apitou o fim da partida, Rony correu em direção ao goleiro para abraçá-lo e para agradecer pelo “passe de camisa 10.” Eufórico com o triunfo e por ser decisivo, o atacante celebrou o triunfo diante de um duro rival que colocou a equipe na terceira posição, com os mesmos 20 pontos do Botafogo e a um do líder Flamengo.

“Fui (até o Weverton) agradecer pela assistência. A gente sabia o quão é difícil fazer uma jogada e dar certo. Treinamos isso de manhã e graças a Deus, ele abençoou a jogada que deu certo”, disse Rony ao Première. “Goleiro que dá assistência é raro e fico ainda mais feliz por ele ter ido comemorar com a gente”, seguiu.

Em dia no qual foi um dos destaques, Weverton atravessou o gramado para festejar a jogada. “Sem dúvida, foi um passe de camisa 10. O professor pediu para a gente fazer essa jogada e deu certo. Agradeço a ela por me ajudar a fazer um gol em lance que ficará marcado na minha vida”, comemorou Rony.

O atacante fez questão que Weverton participasse da entrevista da beira do campo e o goleiro também estava entusiasmado. “Pensei: ‘hoje não vou comemorar sozinho’. A gente sempre vai para o campo no dia do jogo e o Abel (Ferreira, técnico) identificou que o Bragantino joga alto (marcação avançada)”, explicou o treinamento o goleiro.

“Temos jogadores rápidos e esses lançamentos serviriam para termos espaço para correr. A gente conseguiu executar e não tem orgulho maior que preparar algo, entrar em campo e executar bem. A equipe está de parabéns, era muito importante esses três pontos hoje.”