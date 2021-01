Rony afirma que não foi pênalti e ‘inocenta’ árbitro: ‘Ele seria o prejudicado’ Atacante reconheceu que a bola tocou no braço, disse que o lance foi rápido e fez questão de exaltar o juiz ter voltado atrás da decisão

Rony começou a partida contra o Sport no banco de reserva e entrou na etapa final no lugar de Lucas Lima. Nos acréscimos da partida, o atacante foi protagonista de um lance polêmico. Afastada por Luan, ela tocou no braço do atacante, que tentou evitar o toque.

O árbitro Dyorgines Jose Padavani de Andrade, então, marcou a penalidade máxima para o time pernambucano. Minutos depois, o juiz foi chamado pelo VAR para analisar o lance e anulou o pênalti, o que gerou muita discussão e reclamações por parte dos donos da casa.

O camisa 11 do Verdão, na saída de campo, afirmou que o lance foi muito rápido e que a bola tocou no seu braço. No entanto, Rony inocentou” o Dyorgines e disse o árbitro sairia da Ilha como o grande prejudicado. O atacante reforçou que o VAR fez o correto para reparar o erro.

– Ele estava próximo e custou para marcar o pênalti. A bola realmente pegou na minha mão, mas foi o nosso zagueiro que tirou a bola. O lance é tão rápido que não tem como tirar o braço. O lance rápido. E o VAR é pra isso. Corrigir o que o árbitro errou. Se realmente ele marca, ele seria prejudicado – ponderou.

Rony comemorou os três pontos conquistados fora de casa e disse que o Alviverde soube aguentar a pressão do adversário. Ele comentou que o forte calor no Nordeste dificulta o rendimento da equipe e fez questão de exaltar a força dos companheiros.

– Cada vez mais, a confiança só aumenta. Muito feliz pelo resultado e pela vitória. A equipe que entrou jogando soube suportar a pressão. Jogar aqui é difícil por conta do calor. A equipe está de parabéns – finalizou.

O Palmeiras enfrenta o Grêmio pelo Brasileirão na próxima sexta-feira (15), no Allianz Parque. Antes disso, o Verdão tem duelo decisivo diante do River Plate pelo jogo de volta da semifinal da Taça Libertadores, na próxima terça-feira (12), na casa palmeirense.

