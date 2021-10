Rony admite queda de rendimento do Palmeiras: ‘Só com trabalho e foco vamos melhorar’ Camisa 7 também valorizou o ponto conquistado fora de casa diante do Bahia

O Palmeiras empatou em 0 a 0 com o Bahia nesta terça-feira (12), fora de casa, pelo Brasileirão. Ainda no gramado, o atacante Rony concedeu entrevista e admitiu a queda de rendimento da equipe nos últimos jogos. O camisa 7, no entanto, enalteceu o ponto conquistado e a atuação do goleiro adversário.

– Difícil, muito difícil. Sabemos da dificuldade que iríamos encontrar, o Bahia é muito qualificado, tem um grupo muito forte. A gente tentou impor nosso ritmo de jogo, tivemos um grande primeiro tempo, com chances de matar o jogo. O goleiro deles fez grandes defesas. No segundo tempo caímos um pouco, tivemos a infelicidade de um jogador expulso, do Gabriel Menino se machucando… – disse.

Questionado sobre a má fase, chegando a cinco jogos sem vencer no Brasileirão e ocupando a lanterna do returno, Rony cobrou reação imediata do time.

– Só o trabalho e a força que o grupo tem vão fazer a gente cumprir nossos objetivos. Só com trabalho e foco vamos cumprir nossos objetivos e melhorar – concluiu.

Com o empate, o Palmeiras chegou aos 40 pontos e perdeu a terceira posição na tabela para o Red Bull Bragantino. O próximo compromisso é no domingo (17), às 16h, no Allianz Parque, diante do Internacional, pela 26ª rodada do campeonato nacional.

