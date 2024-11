Ronnie Von sofre acidente doméstico e deve ficar em repouso por 48 horas

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/11/2024 - 17:07 Para compartilhar:

O apresentador Ronnie Von, 80 anos, sofreu um acidente doméstico na manhã desta sexta-feira, 8, e terá de ficar 48 horas de repouso, por recomendação médica. Ele participaria do Teleton 2024, mas precisou cancelar.

O artista lamentou ter de estar ausente no tradicional evento beneficente do SBT que arrecada fundos para a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD).

“Ele tem um lago com carpas na casa dele e foi verificar o que estava acontecendo no lago depois de ser informado que algumas carpas tinham morrido. Ele escorregou e caiu, mas não foi nada grave. Não teve lesão”, afirmou a equipe do apresentador ao site da revista Quem.

Ronnie Von foi levado ao hospital, onde foi medicado e recebeu a recomendação de repouso pelos próximos dois dias. Ele já recebeu alta e voltou para casa.

“Ele está bem e está em casa, mas o médico pediu descanso. Como ele entraria no palco do Teleton amanhã, às 10h da manhã, ele não poderá comparecer. A ausência é contra a vontade dele porque Ronnie participa da campanha desde a primeira edição. Agora, vai descansar e ficará tudo certinho”, finaliza o comunicado.

A 27ª edição do Teleton acontece nos dias 8 e 9 de novembro.