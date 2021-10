Ronnie Lessa recebeu R$ 100 mil 7 meses após as mortes de Marielle e Anderson

O policial militar reformado Ronnie Lessa, preso acusado de ser um dos assassinos da vereadora do Rio Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes, em 14 de março de 2018, recebeu um depósito em dinheiro de R$ 100 mil em sua conta sete meses após o crime. As informações são do g1.

Ronnie e sua mulher, Elaine Pereira Lessa, tiveram novas ordens de prisão preventiva decretadas nesta quinta-feira (14), desta vez pelo crime de lavagem de dinheiro. Os dois já estão presos.

A descoberta sobre o depósito de R$ 100 mil foi feita pelos policiais da Delegacia de Combate ao Crime Organizado e a Lavagem de Dinheiro, da Polícia Civil do Rio, e promotores do Ministério Público estadual (MPRJ).

Segundo o delegado Leonardo Borges, “somente em dinheiro vivo passou pela conta dele algo em torno de R$ 1,6 milhão no período investigado, o que nos levou a pedir o sequestro de bens deste indivíduo”, disse ao g1.

O valor foi depositado na conta do ex-PM em 9 de outubro de 2018, quase 7 meses após as mortes de Marielle e Anderson. Segundo a polícia, em 2018 foi o ano em que mais houve créditos na conta de Lessa, R$ 568,2 mil, sendo a maior parte realizados em dinheiro.

