Roni comemora o primeiro gol no Adanaspor após a volta do futebol Brasileiro de 29 anos está no clube da Turquia desde o início da temporada e tem ainda mais um ano de contrato com o clube europeu

Ex-São Paulo, o meia-atacante Roni marcou, no último sábado, o seu primeiro gol no Adanaspor desde a retomada do futebol turco após a paralisação por conta da COVID-19. Na ocasião, o brasileiro balançou as redes no compromisso de sua equipe diante do Menemen Spor, pela segunda divisão nacional. Além do gol, o atleta também comemorou a sua volta entre os titulares.

– Para mim foi muito importante depois de tanto tempo sem jogar, voltar, atuar bem e fazer um gol. Fico muito feliz e vou continuar trabalhando forte nestas últimas semanas para continuidade até o final da competição. Espero continuar correspondendo às oportunidades e ajudando a equipe sempre que possível – disse Roni.

Com o gol marcado, Roni chegou ao seu quarto na atual temporada. Diante de apenas duas rodadas para o término da competição, o brasileiro já começa a projetar o seu futuro. Com passagens também por Goiás, Ponte Preta, Coritiba e Ceará, o meia pretende continuar atuando no futebol europeu.

– Vou deixar nas mãos de Deus porque Ele sabe o melhor para nós, mas pretendo, sim, continuar na Europa por mais alguns anos. Em breve vou entrar de férias no Brasil, e aí tratarei melhor disso com os meus empresários.

