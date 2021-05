Roni celebra chegada de Sylvinho ao Corinthians e comenta goleada na Sul-Americana: ‘Traz confiança’ Volante foi titular na vitória do Timão por 4 a 0 sobre o River Plate-PAR, na última quarta-feira, na Neo Química Arena e já colocou o foco na disputa do Campeonato Brasileiro

Na última quarta-feira, o Corinthians se despediu da Copa Sul-Americana com uma goleada sobre o River Plate-PAR, por 4 a 0, na Neo Química Arena, que contou com a presença do novo técnico do time, Sylvinho. Agora, com a confiança abastecida e novas ideias, o clube foca na disputa do Brasileirão.

TABELA

> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

GALERIA

> Veja quais clubes têm os elencos mais valiosos do Brasileirão 2021

E quem foi titular diante da equipe paraguaia foi o volante Roni, que teve mais uma atuação consistente no meio-campo e quase marcou um gol no segundo tempo. Para ele, essa goleada trouxe confiança para o restante da temporada.

– Vitória importante pra trazer confiança para todos nós. Sabíamos que essa partida seria importante e que deveríamos fazer o nosso papel dentro de casa, então estão todos de parabéns pelo grande resultado, vamos seguir trabalhando para evoluir – comentou o meio-campista.

E MAIS:

Embora ainda não tenha ficado na beira do campo, o novo técnico Sylvinho deu o último treino antes do duelo com o River, além de ter ido ao vestiário para conversar com os atletas. Somente por esses primeiros contatos, Roni já celebrou a chegada do comandante, com quem espera grandes resultados.

– O Sylvinho é um cara muito inteligente e será um prazer trabalhar e aprender com a experiência que ele tem. Ele conversou com a gente e esperamos fazer um grande trabalho no restante da temporada.

Depois de encerrada a participação na Sul-Americana, agora o Corinthians volta as suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro, que começa neste final de semana. O Timão recebe o Atlético-GO, às 18h15, na Neo Química Arena na estreia de Sylvinho. Para Roni, o momento é de descansar e já pensar no Dragão para poder iniciar o Brasileirão-2021 com o pé direito.

– Domingo já temos um jogo muito importante e queremos começar o campeonato brasileiro com o pé direito. Agora é descansar após essa vitória importante e já pensar no Atlético-GO – concluiu.

E MAIS:

Veja também