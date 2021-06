Ronan Souza faz tatuagem com rosto de filha de Pocah

O noivo da Pocah, Ronan Souza, fez uma tatuagem na perna com o rosto da enteada, Vitória, de 5 anos. A imagem foi descoberta pelos fãs após o empresário publicar uma foto junto com Pocah no Instagram.

A cantora disse para o youtuber Matheus Mazzafera que ela e Ronan pretendem se casar no civil este ano e fazer a festa em 2022, após a pandemia da Covid-19 ser controlada.

