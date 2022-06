Ronaldo vai se reunir com governo de Minas Gerais para administrar o Mineirão

Na próxima quarta-feira (15), Ronaldo tem uma reunião marcada com Romeu Zema, governador de Minas Gerais. O compromisso será para discutir a administração do Mineirão, que até o momento é gerida pela Minas Arena.

Apesar da possibilidade do acordo, nenhuma decisão será tomada no encontro. A previsão é de que, caso seja formalizado o compromisso seja firmado, o Cruzeiro ficará responsável pela gestão até 2037, com chance de prorrogação até 2045.





A administração estadual faz repasses por mês à administrador. Dessa forma, o governo tenta encontrar meio de reduzir o custo para os cofres do estado, que atualmente está em torno de R$ 10 milhões.

Mesmo que governo de Minas e Cruzeiro cheguem a um acordo, a administração estadual terá de ouvir a Mina Arena para analisar o assunto. Na sequência, a proposta será analisada juridicamente, pois é necessário entender a sua validade ou se uma nova licitação deverá ser realizada.