Ronaldo marca 3 e Portugal fica perto da Euro; Inglaterra massacra e garante vaga

Com três gols marcados por Cristiano Ronaldo, Portugal atropelou a Lituânia por 6 a 0, nesta quinta-feira, em casa, no Estádio Algarve, na cidade do Faro, e ficou mais perto de garantir uma vaga na Eurocopa de 2020. Com o resultado, a seleção portuguesa se manteve na vice-liderança do Grupo B das Eliminatórias para o torneio continental, com 14 pontos, nesta penúltima rodada do qualificatório.

No próximo domingo, às 11 horas (de Brasília), os atuais campeões europeus fecharão campanha na chave contra Luxemburgo, fora de casa, onde tentarão um novo triunfo para assegurar um lugar na competição sem depender de outro resultado no dia.

Em outro jogo disputado nesta quinta-feira pela penúltima rodada deste Grupo B, a Sérvia se manteve viva na briga pela vice-liderança ao derrotar a seleção luxemburguesa por 3 a 2, com dois gols de Aleksandar Mitrovic, em Belgrado, e passou a contabilizar 13 pontos na terceira posição.

Apenas os dois primeiros colocados de cada grupo garantem classificação direta à Eurocopa e, também às 11h deste domingo, os sérvios fecharão campanha contra a líder Ucrânia, novamente atuando em casa, onde buscarão novo triunfo e torcerão por um tropeço dos portugueses contra Luxemburgo. Os ucranianos, com 19 pontos, já conquistaram vaga na competição continental.

Antes desta rodada final decisiva do final de semana, Cristiano Ronaldo provou que está recuperado de dores no joelho que o fizeram ser substituído durante o clássico que a Juventus fez contra o Milan, no último domingo, em Turim, pelo Campeonato Italiano.

O astro abriu o placar para os portugueses convertendo um pênalti já aos 7 minutos do primeiro tempo e pouco depois, aos 22, marcou um golaço ao receber pelo lado esquerdo do ataque e acertar um belo chute colocado de fora da área que acertou o ângulo direito do goleiro Ernestas Setkus.

Na etapa final, Pizzi ampliou para 3 a 0 aos 7 minutos, Goncalo Paciência fez mais um aos 11 e Bernardo Silva abriu 5 a 0 no placar ao balançar as redes aos 18. E já aos 20, Ronaldo voltou a deixar a sua marca para selar o 6 a 0 sobre os lituanos, que se despediram destas Eliminatórias como lanternas deste Grupo B, com apenas um ponto em oito partidas realizadas. Luxemburgo, com quatro pontos, ocupa a penúltima posição.

Com a sua grande atuação, Cristiano Ronaldo passou a contabilizar 98 gols com a camisa da seleção portuguesa, pela qual marcou três vezes em um único jogo pela nona ocasião. Ao todo, levando em conta também a sua carreira como jogador de clube, ele alcançou este feito pela 55ª vez.

INGLATERRA NA EUROCOPA – Se Ronaldo brilhou novamente, Harry Kane também marcou três gols pela seleção inglesa nesta quinta-feira e ajudou o seu país a garantir vaga na Eurocopa com uma arrasadora goleada por 7 a 0 sobre Montenegro, no Estádio de Wembley, em Londres.

Com o triunfo, os ingleses chegaram aos 18 pontos na liderança do Grupo A das Eliminatórias, nas quais fecharão campanha neste domingo, contra o Kosovo, fora de casa. Os kosovares, que ocupam no terceiro lugar, com 11 pontos, viram o sonho de conquistar uma vaga direta na Eurocopa acabar ao serem derrotados por 2 a 1 pela República Checa, fora de casa, no outro duelo pela penúltima rodada desta chave.

Com o triunfo, os checos também asseguraram classificação para o torneio continental, pois passaram a somar 15 pontos na vice-liderança, posto que agora não correm mais o risco de perder.

No fácil triunfo sobre Montenegro, a Inglaterra abriu 5 a 0 já no primeiro tempo, no qual Kane marcou os seus três gols. Alex Oxlade-Chamberlain e Marcus Rashford também balançaram as redes nesta etapa inicial. Aleksandar Sofranac (contra) e Tammy Abraham garantiram o 7 a 0 para os ingleses no segundo tempo.

Os montenegrinos, com apenas três pontos e na vice-lanterna deste Grupo A, fecharam campanha nas Eliminatórias nesta quinta. Já a Bulgária, na última posição com essa mesma pontuação, dará o seu adeus ao qualificatório no domingo, contra a República Checa.