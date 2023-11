Ronaldo Fenômeno marca presença, rouba a cena e é tietado no GP de Abu Dabi de Fórmula 1

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/11/2023 - 11:22 Para compartilhar:

A figura de Ronaldo Fenômeno transcende o futebol. O artilheiro do Brasil em Copas do Mundo é um ícone do esporte como um todo. Em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, não seria diferente. Antes do GP de Fórmula 1 deste domingo, o gestor do Cruzeiro e do Valladolid marcou presença no circuito de rua de Yas Island, tirou a atenção dos carros mais velozes do mundo e foi tietado por diversas pessoas.

Funcionários da Ferrari, tradicional escuderia italiana do mesmo grupo familiar da Juventus de Turim, brincaram com Ronaldo pelo fato dele ter jogado pela Internazionale entre 1997 e 2002. As duas equipes se enfrentam hoje pelo Campeonato Italiano. “A Itália é um país tão apaixonado por futebol e Fórmula 1 como o nosso, como o Brasil. Tem essa admiração mútua. Sempre quando encontro o pessoal da Ferrari é bacana”, comentou.

Quando perguntado se tinha algum favorito, Ronaldo disse que o campeonato já está decidido para Max Verstappen, mas fez questão de enaltecer Lewis Hamilton. “É muito querido por todos nós brasileiros. A gente sente falta de um brasileiro competindo pelas provas e pelo título também.”

Na internet, no entanto, Ronaldo não tem tido o mesmo prestígio recentemente. Os dois times os quais é dirigente, Valladolid e Cruzeiro, estão em situações delicadas. O time espanhol luta para tentar acesso à elite, enquanto o clube brasileiro luta contra a zona de rebaixamento.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias