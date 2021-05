Ronaldo Fenômeno liga álcool a episódio com travestis: ‘Só fiz mal a mim mesmo’

O ex-jogador Ronaldo Fenômeno conversou com Pedro Bial sobre o episódio em que se envolveu com travestis, em 2008. Na ocasião, ele foi acusado de não ter pago por um suposto programa em um motel da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

“Isso já foi falado. É uma coisa que me incomoda, mas só fiz mal a mim mesmo. Eu precisava era da Tabata [terapeuta] naquele momento fazendo a minha terapia. Foi um momento muito difícil, com certeza ligada ao álcool. Foi um momento muito difícil pra mim naquela época”, disse.

Em 2008, Ronaldo se viu em meio a uma polêmica quando foi acusado pela travesti Andréa Albertino de não ter pago por um programa no Rio de Janeiro. O jogador, que à época atuava no Milan, da Itália, alegava ter sido vítima de uma tentativa de extorsão de R$ 50 mil.

