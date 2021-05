Ronaldo Fenômeno curte passeio de barco com ator global em praia badalada na Espanha Ronaldo e Bruno Gagliasso brindaram à amizade aproveitando o sol de Formentera

Ronaldo Fenômeno tem aproveitado a Espanha do jeito certo. Ao lado do amigo Bruno Gagliasso, o pentacampeão mundial pela Seleção Brasileira curtiu um passeio de barco na belíssima praia de Formentera, a mais pequena das ilhas Baleares da Espanha. Em seu perfil no Instagram, o ator da Globo publicou o momento ao lado do ex-atacante.

Os brasileiros já haviam se encontrado no estádio do Real Valladolid, time o qual Ronaldo é proprietário. Morando na Espanha por conta das gravações da série “O Santo”, da Netflix, Bruno Gagliasso chegou à Formentera no último final de semana e aproveitou para cavar a próxima viagem com Fenômeno e sua esposa, Celina Locks.

– Melhor recepção impossível…. Obrigado, Ronaldo e Celina. Próxima em Noronha! – escreveu Gagliasso.

