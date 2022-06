Ronaldo critica Vasco por carga de ingressos e diz: ‘Faremos o mesmo no Mineirão’

O Cruzeiro, líder isolado da Série B do Brasileirão, com 28 pontos, sete a mais do que o Cruzmaltino, pode ampliar ainda mais sua distância na tabela se derrotar o Vasco no Maracanã, no duelo mais importante da 12ª rodada da segunda divisão nacional, neste domingo, 12 de junho.





A partida terá casa cheia, com mais de 65 mil ingressos vendidos pelo time carioca. Porém, a Raposa se sentiu prejudicada, pois o Vasco cedeu menos de 10% da carga de entradas, pouco mais de 4 mil tickets.

Ronaldo, gestor da SAF estrelada, se posicionou e reclamou do tratamento dado à torcida azul e prometeu “devolver a gentileza” no jogo de volta no Mineirão, no segundo turno da Série B. Confira no video.

Apesar da bronca, o fenômeno elogiou o Cruzmaltino e como tem ido bem na segunda divisão, sendo o terceiro colocado, com 21 pontos. Veja o que disse o ex-craque celeste.

O Fenômeno, que está na Espanha, está bravo com o tratamento dado à torcida do Cruzeiro-Reprodução de vídeo

