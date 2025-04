Ronaldo Caiado lança pré-candidatura à Presidência em 2026 durante evento em Salvador

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), lançou na manhã desta sexta-feira, 4, a sua pré-candidatura às eleições para a Presidência da República de 2026 durante evento em Salvador (BA). O chefe do Executivo goiano também recebeu o título de cidadão baiano.

O evento conta com a presença dos senadores Sergio Moro (União Brasil) e Vanderlan Cardoso (PSD), do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (União Brasil), e o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil). Além deles, também estão presentes o vice-presidente do União Brasil e ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, e o presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força.

De acordo com o levantamento da pesquisa Genial/Quaest divulgada na última quinta-feira, 3, Caiado possui 30% das intenções de voto contra 44% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em eventual segundo turno. Segundo o mesmo instituto, em pesquisa publicada em fevereiro deste ano, o chefe do Executivo goiano possui 86% de aprovação em seu Estado e apenas 9% de desaprovação.

Apesar dos bons números de popularidade que sua gestão apresenta, Caiado enfrenta um problema crucial que é ser desconhecido pela maioria da população brasileira. Ele mesmo diz estar percorrendo o Brasil com o objetivo de se popularizar, pois o seu Estado é pequeno – aproximadamente sete milhões de habitantes – e não lhe renderia uma dianteira suficiente em 2026. Após o lançamento da pré-candidatura, o governador seguirá com as próximas agendas nos demais Estados do Nordeste. Posteriormente, vai percorrer os estados do Sul e do Sudeste.