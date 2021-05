Ronaldo ‘aposta’ em Corinthians campeão e Palmeiras rebaixado no Brasileirão: ‘Tri da Série B’ Ex-goleiro deu seu 'palpite' durante o 'Jogo Aberto' desta sexta-feira após cobranças por ser 'muito parcial'

Os comentaristas do “Jogo Aberto” aproveitam o retorno da Série A do Brasileirão neste final de semana para arriscar quem será o campeão e quem será um dos rebaixados do torneio. O ex-goleiro Ronaldo Giovanelli, contudo, resolveu brincar com seus críticos, que o acusam de ser muito parcial em suas análises e arriscou uma dupla improvável para o título e o rebaixamento.

> Confira a tabela de todas as divisões do Brasileirão 2021 e comece a simular os resultados do seu time!

– Tenho recebido muitas cobranças nas redes sociais: “Ronaldo você é muito imparcial”. Então eu vou fazer… É muito dificil pra mim. Vou começar com quem vai cair. Eu reparei que o Palmeiras corre esse risco – disse o ex-goleiro para a risada de seu companheiro de bancada Denílson.

E MAIS:

– E quem vai ganhar o título, eu tenho conversado com o Capetinha, e chegamos a conclusão que é o Corinthians. Vai Corinthians! Corinthians campeão e Palmeiras cai. Tri da série B. – completou Ronaldo Giovanelli.

Seja para o rebaixamento ou para o título, Corinthians e Palmeiras começam suas trajetórias no Brasileirão 2021 no próximo domingo. O Timão encara o Atlético Goianiense, já o Verdão pega o Flamengo na reedição da Supercopa do Brasil.

E MAIS:

Veja também