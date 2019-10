Ronaldinho revela torcida pelo Grêmio contra o Flamengo na Libertadores

Rio – Campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002 e ex-jogador de Flamengo e Grêmio, Ronaldinho Gaúcho não ficou em cima do muro ao ser perguntado sobre sua torcida na semifinal da Libertadores. Ele disse que seu coração é tricolor.

“Vejo um grande jogo. Tive a felicidade de jogar nesses dois clubes. Agora é ver o que vai acontecer. Torcendo pelo Grêmio, porque foi onde nasci. É meu time de coração desde pequeno. Tenho um carinho muito grande pelo Flamengo também. Tenho amigos que jogam nos dois clubes”, afirmou no free shop onde fez o lançamento dos rótulos “R One”, o seu vinho, na cidade de Rio Branco, no Uruguai.

Ronaldinho iniciou a sua carreira no Grêmio e depois foi vendido para o PSG. No seu retorno para o Brasil, ele frustrou a torcida gremista ao acertar com o Flamengo. Pelo clube carioca, Ronaldinho atuou em 2011 e no começo de 2012. Conquistou o Carioca de 2011 pelo Rubro-negro.