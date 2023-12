Ronaldinho quer ver Mbappé ganhar a Bola de Ouro com PSG

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/12/2023 - 15:11 Para compartilhar:

O francês Kylian Mbappé pode ganhar a Bola de Ouro “com qualquer time”, admitiu Ronaldinho Gaúcho em entrevista à AFP neste domingo, mas o brasileiro gostaria que ele ganhasse com o Paris Saint-Germain.

“Um grande jogador como ele pode ter a oportunidade de ganhar a Bola de Ouro com qualquer time, mas eu amo o PSG, adoraria que ele ganhasse com o PSG”, declarou o campeão mundial de 2002.

“Espero que ele ganhe. É um bom amigo, grande jogador. Adoro seu estilo de jogo”, continuou ele, quando perguntado pela AFP durante o Campeonato Mundial de Teqball em Bangkok (Tailândia).

O capitão da seleção francesa, em busca do mais prestigiado prêmio individual, um dos poucos troféus que ainda não conquistou, terminou este ano em terceiro, a sua melhor colocação.

“Vencer as maiores competições vai ajudar muito”, disse Ronaldinho, camisa 10 do PSG de 2001 a 2003, durante dois anos que deixaram sua marca nos torcedores parisienses.

“O PSG é um grande clube”, insistiu o brasileiro, agora embaixador do teqball, um novo esporte que combina elementos do futebol e do tênis de mesa.

O ano de 2024 de Mbappé deverá ser movimentado, com uma eventual fase final da Liga dos Campeões com seu clube e a Euro 2024 com os Bleus.

O artilheiro de 24 anos também deverá administrar uma situação contratual incerta. Seu contrato com o PSG termina em junho de 2024 e ele estará livre para assinar com o clube de sua escolha para a próxima temporada a partir de 1º de janeiro, com o Real Madrid interessado no francês há vários anos.

O PSG continua a ser um dos favoritos na Liga dos Campeões, objetivo prioritário do dono catari, apesar de a classificação para as oitavas de final ser decidida na última rodada da fase de grupos, no dia 13 de dezembro, em Dortmund, garantiu Ronaldinho.

“É difícil, como todos os anos, é sempre muito difícil (ganhar a Liga dos Campeões). Não vai ser fácil, mas eles têm um grande treinador, grandes jogadores, por isso tudo é possível”, continuou o ex-craque do Barcelona e do Milan.

O técnico do PSG Luis Enrique, com quem o brasileiro jogou pelo Barça durante uma temporada, entre 2003 e 2004, é um “treinador muito bom. Como jogador, ele foi ótimo. Como treinador, não tive a sorte de trabalhar com ele, mas eu vi tudo o que ele fez (…) Espero que as coisas deem muito certo para ele.

