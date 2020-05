Ronaldinho posta nas redes sociais pela primeira vez após prisão

Desde que foi preso no Paraguai, no dia 6 de março, Ronaldinho Gaúcho deixou de fazer postagens em suas redes sociais. Nesta sexta-feira (22), no entanto, o ex-jogador quebrou o jejum para desejar boa sorte para um magnata árabe.

“Xeque Turki, boa sorte no jogo amanhã (sábado), e use todos os dribles mágicos. Abraço”, diz Ronaldinho na gravação feita no hotel onde o ex-jogador cumpre prisão domiciliar, junto ao irmão Assis.

Turki Al-Sheikh é o dono do Almería, da Espanha. Além de ser assessor da Corte do Reino da Arábia Saudita e presidente da Autoridade Geral de Entretenimento do país.

A mensagem de Ronaldinho faz referência a um jogo de videogame entre Turki e Saud Al-Suwailem, ex-presidente do Al-Nasr, da Arábia Saudita, que combinaram de se enfrentar para arrecadar dinheiro, que será doado a famílias carentes do país asiático.

O ex-atleta está em prisão domiciliar em Assunção em um hotel de luxo, desde de o início de abril. Ronaldinho tem feito videochamadas para manter contato com familiares e amigos. Ele foi preso por tentar entrar no país com documentos falsos.