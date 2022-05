Ronaldinho Gaúcho se encontra com Papa em Roma

VATICANO, 19 MAI (ANSA) – O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho se encontrou nesta quinta-feira (19) com o papa Francisco, em Roma, durante o evento de lançamento de um movimento educacional criado pelo próprio pontífice.

Acompanhado do brasileiro Daniel Alves e do argentino Maxi Rodríguez, Ronaldinho vestiu uma camiseta com a frase “Nós jogamos pela paz” e posou para fotos com o líder católico, que reapareceu em público de cadeira de rodas por causa de dores no joelho direito.





O evento foi realizado na Pontifícia Universidade Urbaniana e também contou com a presença do líder da banda U2, Bono Vox. O objetivo do encontro era lançar oficialmente o Movimento Educativo Internacional Scholas Occurrentes, rede de escolas católicas criada a partir de um projeto desenvolvido por Francisco quando ele era arcebispo de Buenos Aires.

A iniciativa havia sido constituída como uma fundação de direito pontifício em 2015, mas, com a ampliação de suas atividades, o Papa decidiu transformá-la neste ano em um movimento educacional de caráter internacional. (ANSA).