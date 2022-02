Ronaldinho Gaúcho quer green card para morar nos EUA, diz jornal

Ronaldinho Gaúcho quer viver em Miami, nos Estados Unidos, segundo o jornal “Extra”.

Por isso, ele estaria em busca de um green card (cartão de residência permanente), o que, segundo a publicação, já poderia ter acontecido se não fosse o imbróglio dos passaportes paraguaios falsos.

No estado da Flórida, Ronaldinho mantém um apartamento no nome de seu irmão, Roberto Assis Moreira. O imóvel de quatro quartos com vista para o mar fica em Sunny Isles Beach, uma espécie de distrito de Miami, e vale cerca de R$ 5 milhões.

