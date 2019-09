Ronaldinho Gaúcho faz acordo para parcelar dívida milionária de IPTU em 60 vezes

Porto Alegre – Para quitar uma dívida milionária, Ronaldinho Gaúcho fez um acordo com Prefeitura de Porto Alegre. Devendo R$ 7,5 milhões de IPTU e taxa de coleta de lixo, o ex-jogador, eleito duas vezes o melhor do mundo, efetuou na última terça-feira o pagamento da primeira das 60 parcelas, no valor de R$ 145.282,04. A informação foi confirmada pela prefeitura nesta quarta-feira.

O débito é referente a um imóvel localizado no bairro Restinga, na zona sul da capital gaúcha. Devido ao parcelamento proposto no acordo, a Procuradoria-Geral do Município (PGM) deve interromper as ações que correm na Justiça.