Ronaldinho Gaúcho deve disputar Senado com apoio de Bolsonaro

SÃO PAULO, 14 DEZ (ANSA) – O ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho deve disputar uma vaga no Senado pelo PEN, partido que apoia a candidatura do deputado Jair Bolsonaro à Presidência da República.

A informação foi publicada pelo colunista Lauro Jardim do jornal “O Globo” nesta quinta-feira (14). Até o momento, não há nenhuma confirmação oficial.

Segundo a nota, a decisão foi tomada em conjunto com o vice-presidente do Patriota, Gutemberg Fonseca, e outros dirigentes do partido. Ronaldinho deve oficializar sua candidatura por Minas Gerais em março do ano que vem. Além disso, de acordo com o jornal, o suplente de sua chapa será o também ex-jogador Somália, que já defendeu o América Mineiro e o Fluminense. (ANSA)