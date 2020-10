Ronaldinho é diagnosticado com covid-19 e cancela presença em evento no Mineirão

Ronaldinho Gaúcho receberia torcedores do Atlético-MG neste domingo, no Mineirão, em um evento de um dos patrocinadores do clube, a Auto Truck. Mas acabou diagnosticado com a covid-19 em teste realizado pelos organizadores do encontro e precisou cancelar a sua participação.

“Olá, associados da Auto Truck. Estou em BH (Belo Horizonte) desde ontem (sábado). Vim para participar do evento da bola. E a pedido da Auto Truck fiz os exames e testei positivo pro Covid. Estou bem, assintomático, mas vamos ter que deixar o evento para em breve. Em breve estaremos juntos aí. Grande abraço”, afirmou o ex-jogador, em vídeo postado nas redes sociais.

O craque ainda fez com as mãos o tradicional símbolo que comemorava os gols. Depois de passar um 2020 complicado, preso no Paraguai por causa de falsificação no passaporte, o astro tem buscado retomar a rotina de participação em eventos.

Campeão da Libertadores com o Atlético-MG, Ronaldinho foi convidado para ajudar o clube a reforçar o projeto de captação de sócios-torcedores, com ações que dão direito a visitações de torcedores ao Mineirão, sempre com um encontro com personalidades. Esperou o dia chegar e acabou tendo de adiar para data ainda indefinida.

O clube mineiro promete que o encontro apenas foi adiado até o craque se recuperar. “Olá, associados! Agradecemos a todos que participaram da promoção da bola para conhecer o Ronaldinho. Infelizmente vamos ter de adiar sua visita só Mineirão, mas o lançamento continua de pé. Após o período de isolamento estaremos juntos em uma nova ação. Associados selecionados aguardem novas informações”, publicou o clube.

