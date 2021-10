Ronald sobre pais famosos: ‘Vivi numa bolha não sabendo o que acontecia do meu lado’

Ronald cresceu no meio dos famosos. Filho dos ex-jogadores de futebol Ronaldo Nazário e Milene Domingues, o jovem de 21 anos aprendeu cedo a lidar com pressões externas. Apesar de ter uma família com condições financeiras privilegiadas, Ronaldo revela que os pais sempre foram pé no chão com relação a criação dele.

“Meus pais me deram uma criação muito pé no chão, de saber dar valor as coisas. Tanto meu pai, quanto a minha mãe, nunca me deixaram deslumbrar com luxos que ambos podiam me proporcionar. Eles sempre me mostraram que, por trás de cada comodidade, tinha um grande sacrifício. Isso me fez crescer dando muito valor para as coisas. Nada é de graça, pelo contrário, meus pais tiveram que sacrificar muita coisa para conseguir me proporcionar tudo o que me proporcionaram até aqui, desde uma educação em uma baita escola e infância em outro país, a oportunidades em relação a trabalho”, contou para a Quem.

“Até hoje recebo mensagens de pessoas me perguntando: ‘por que não foi para o futebol? Olha como está hoje em dia’. Como se eu fosse resolver alguma coisa (risos). Confesso que em alguns momentos foi mais difícil lidar com isso (pressão), mas hoje tiro de letra. Meus pais sabem o valor de correr atrás daquilo que se ama porque fizeram isso, foram contra todas as expectativas para correrem atrás da paixão deles, o futebol. Eles sempre me passaram esse valor de que se tem algo que você ama fazer, corra atrás independentemente do que seja. Pode ser que muitos não entendam, mas escute o seu coração e corra atrás. Segui isso ao pé da letra. As duas coisas com as quais trabalho hoje, a música e a Kame Geek, são paixões”, conta.

Veja também