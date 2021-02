Ronald Koeman tem esperança na permanência de Messi no Barcelona Técnico blaugrana revelou que argentino se mostrou entusiasmado com projeto antes da temporada começar e que não vê o craque vestindo outra camisa de futebol

Ronald Koeman, técnico do Barcelona, acredita na permanência de Lionel Messi ao final da temporada. Em entrevista ao “The Athletic”, o holandês revelou que o argentino se mostrou entusiasmado quando conversaram antes do início desta campanha e afirmou ter esperanças na renovação contratual.

– Não o vejo com outra camisa. Falei com Messi em sua casa antes de começarmos a temporada. Fiz planos com ele e se mostrou entusiasmado. Não que eu esteja confiante que vai ficar, mas estou esperançoso, pois é um grande jogador e está ganhando partidas para a gente.

> Veja a tabela da La Liga



Ao final da última temporada, Messi havia pedido para deixar o Barça, mas o clube negou sua saída. Nesta temporada, o camisa 10 enfrenta novas polêmicas, como o fato de ter seu contrato divulgado, mas segue como líder da equipe dentro e fora de campo. O argentino chegou a marca de 650 gols com a camisa blaugrana no último final de semana e busca um título este ano.

E MAIS:

Veja também