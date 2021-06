Ronald Koeman permanece como técnico do Barcelona Segundo rádio da Catalunha, treinador holandês irá comandar a equipe blaugrana por mais uma temporada até o final de seu contrato

O técnico Ronald Koeman será o técnico do Barcelona na próxima temporada, segundo o programa “Qu’e T’hi Jugues”. Joan Laporta, presidente do clube catalão, não encontrou substitutos no mercado e deve formalizar a permanência do holandês até sexta-feira.

Com isso, o treinador segue no comando da equipe culé até 2022, quando encerra seu contrato. No entanto, não há infomações se o mandatário blaugrana irá optar por estender o vínculo com o campeão da última Copa do Rei por mais um ano.

> Veja a tabela da Eurocopa



De acordo com a rádio, Laporta obrigará que Koeman escale a equipe em um sistema 4-3-3 e que seja mais ofensivo do que na última campanha. Enquanto isso, a equipe se reforça e já confirmou as chegadas de Sergio Aguero, Eric Garcia e Emerson.

No final da temporada, o comandante holandês já havia se queixado de que havia poucas opções no plantel e que não tinha muito o que fazer. Desta vez, o holandês terá uma nova oportunidade, com novos atletas, para buscar um futebol mais regular e em busca de novos títulos.

E MAIS:

Veja também