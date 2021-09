Ronald Koeman ganha mais um voto de confiança do Barcelona Após o empate contra o Cádiz pelo Campeonato Espanhol, comandante e Joan Laporta, presidente do clube, conversaram sobre a partida e as perspectivas

Ronald Koeman, técnico do Barcelona, ganhou mais um voto de confiança de Joan Laporta, presidente do clube catalão, após o empate contra o Cádiz pelo Campeonato Espanhol. Segundo a imprensa espanhola, ambos tiveram uma conversa no voo após o duelo.

Rafa Yuste, vice-presidente esportivo, e Matheu Alemany, diretor de futebol, também participaram do encontro. Todas as partes concordaram que deveriam remar juntos em prol do resgate do sucesso do Barcelona e o mandatário expressou confiança no trabalho do holandês.

Nesta conversa, Laporta também lamentou os rumores sobre uma possível saída de Koeman do comando culé, mas afirmou que não há como controlar as especulações. Nesta sexta-feira, por exemplo, o nome de Roberto Martínez, técnico da Bélgica, ganhou força no entorno blaugrana, embora não esteja nada certo.

Após ser expulso na última quinta-feira diante do Cádiz, Koeman não irá poder dirigir o Barcelona contra o Levante neste domingo. O comandante também terá desafios importantes contra o Benfica e Atlético de Madrid antes da paralisação das competições domésticas por conta da Data Fifa. Os próximos dias podem ser decisivos.

