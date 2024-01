Ron DeSantis desiste de corrida à Casa Branca e apoia Trump

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 21/01/2024 - 20:31 Para compartilhar:

Governador da Flórida abandona campanha pela nomeação dos republicanos à presidência dos EUA. Decisão deixa Nikki Haley como única oponente de Donald Trump na corrida pela vaga do partido.O governador da Flórida, Ron DeSantis, anunciou neste domingo (21/01) que suspendeu sua campanha pela nomeação do Partido Republicano para uma vaga na disputa à presidência dos Estados Unidos. Fora da corrida, ele declarou apoio ao ex-presidente Donald Trump.

A desistência de DeSantis – visto inicialmente como a alternativa mais forte a Trump – deixa a ex-governadora da Carolina do Sul e ex-embaixadora dos EUA na ONU, Nikki Haley, como a única oponente do ex-presidente na corrida pela vaga do partido.

O anúncio vem após as primárias do caucus de Iowa, na última segunda-feira, em que DeSantis ficou em segundo lugar, 30 pontos percentuais atrás de Trump, um resultado desastroso mesmo após uma campanha que custou dezenas de milhões de dólares.

Esperando um resultado ainda pior nas primárias de New Hampshire, que serão realizadas na próxima terça-feira, 23 de janeiro, o governador da Flórida anunciou sua saída da disputa em um vídeo publicado na plataforma X (antigo Twitter).

DeSantis afirmou que, após a derrota em Iowa, não poderia "pedir aos nossos apoiadores que doassem seu tempo e recursos como voluntários se não há um caminho claro para a vitória".

O republicano de 45 anos então endossou Trump – que incessantemente atacou e insultou DeSantis durante a campanha – na disputa pela Casa Branca.

"Trump é superior ao atual presidente, Joe Biden, isso está claro. Assinei um compromisso de apoiar o candidato republicano, e vou cumprir esse compromisso. Ele tem meu apoio porque não podemos voltar à velha guarda republicana do passado ou à forma reempacotada de corporativismo reaquecido que Nikki Haley representa", declarou.

Reação de Nikki Haley

"As coisas estão mudando rapidamente", disse Haley ao comentar a desistência de DeSantis, enquanto fazia campanha em New Hampshire.

Ela afirmou ter esperanças na disputa, porque muitos americanos não querem outra revanche entre Trump e Biden e estão buscando uma liderança nova e mais jovem.

"Ele [DeSantis] fez uma ótima campanha, tem sido um bom governador e desejamos o melhor para ele", declarou Haley a seus apoiadores. "Agora restam um homem e uma mulher."

Assim como DeSantis, dois outros adversários republicanos de Trump, Vivek Ramaswamy e o senador Tim Scott, da Carolina do Sul, desistiram da disputa e anunciaram apoio ao ex-presidente no início da semana.

Trump, que enfrenta uma série de acusações por atividades relacionadas a estupro, fraude financeira, fraude no financiamento de eleições, interferência eleitoral e insurreição, tem mantido uma liderança dominante desde o início da campanha.

