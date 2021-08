Romulo reconhece os erros defensivos em derrota do Vasco em Belém

Um dos jogadores mais experientes do elenco, o volante Romulo deixou o gramado, em Belém (PA), lamentando as falhas do sistema defensivo do Vasco na derrota para o Remo, por 2 a 1, nesta sexta-feira, pela 18.ª rodada da Série B do Brasileiro. Os dois gols do time paraense saíram em falhas de bolas aéreas.

“Pecamos na bola parada e isso acaba decidindo jogos. Mas não tem nada perdido. Vamos levantar a cabeça e pensar no próximo jogo para sair com a vitória”, disse o jogador na saída do gramado.

A atuação do sistema defensivo vascaíno, no primeiro tempo, foi desastrosa. Além de sofrer dois gols em bolas aéreas, o time poderia ter ido ao intervalo em desvantagem ainda maior, caso Vanderlei não tivesse feito duas grandes defesas.

No segundo tempo o time carioca até voltou mais concentrado, mas viu as chances de vitória acabarem com a expulsão do goleiro Vanderlei, em um lance em que ele saiu mal do gol e tocou com a mão na bola fora da área.

Sem tempo a perder, o Vasco volta a campo na quarta-feira que vem para enfrentar o Londrina, em São Januário, pela última rodada do primeiro turno. Na ocasião, Lisca já contará com Ricardo Graça, zagueiro que conquistou o ouro em Tóquio com a seleção brasileira.

