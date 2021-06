Romulo, do Vasco, testa positivo para Covid-19 e não enfrenta o Cruzeiro pela Série B do Brasileirão Volante seguirá todos os protocolos e será afastado, assim como o goleiro Vanderlei. Marcelo cabo não poderá reperir a escalação que venceu o CRB por 3 a0 em são Januário

O Vasco terá um desfalque para o duelo contra o Cruzeiro, nesta quinta-feira, às 21h30, no Mineirão. Trata-se do volante Romulo, que testou positivo para Covid-19. Ele seguirá todos os protocolos e será afastado, assim como o goleiro Vanderlei. Com isso, o técnico Marcelo Cabo não poderá repetir a escalação que derrotou o CRB por 3 a 0.

No sábado, contra a equipe alagoana, Marcelo Cabo decidiu mudar a ideia de jogo e fazer sete mudanças na equipe (a oitava foi o goleiro Vanderlei que testou positivo na sexta-feira). As modificações surtiram efeito e a defesa ficou menos exposta diferente do que aconteceu na derrota por 2 a 0 diante do Avaí, também em São Januário.

Com o desfalque de Romulo, Michel e Andrey são as alternativas para disputar a vaga e o provável time do Vasco para disputar o clássico nacional contra o Cruzeiro é: Lucão; Zeca, Ernando, Leandro Castan e Riquelme; Michel (Andrey), Bruno Gomes, MT e Morato; Marquinhos Gabriel e Cano.

Caso o Gigante da Colina conquiste a vitória poderá entrar no G4 ao fim da sexta rodada da Série B dependendo da combinação de resultados. A diferença para a zona de acesso é de apenas um ponto e Cabo busca o equilíbrio e regularidade das mudanças para que o equipe engrene de vez na competição e tenha uma campanha mais tranquila e consistente.

O Vasco da Gama informa que o volante Romulo testou positivo para a Covid-19 no último exame realizado. O atleta entrou em isolamento nesta semana, sendo acompanhado pelo Departamento Médico do Clube.#VascoDaGama — Vasco da Gama (@VascodaGama) June 23, 2021

