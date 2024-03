Rômulo Arantes Neto se casa com a influenciadora Mari Saad na Bahia

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/03/2024 - 20:43 Para compartilhar:

Lá vem os noivos! Na tarde deste sábado, 16, o ator Romulo Arantes Neto, 36, e a empresária e influenciadora digital Mari Saad, 28, que assumiram o relacionamento publicamente em março de 2022, se casaram num luxuoso resort em Itacaré, no litoral da Bahia.

Em suas redes sociais, Mari compartilhou alguns registros de sua preparação para a cerimônia. O vestido escolhido por ela foi um modelo clássico com um decote discreto e uma cauda longa.

“Estou muito feliz! Obrigada por todas as mensagens de amor. Me sinto pronta”, escreveu a influenciadora na legenda da publicação no Instagram.

Além de familiares e amigos, o casório contou também com a presença de alguns famosos, como a cantora Preta Gil, Otávio Muller, Flávia Viana, Rafael Zulu, Mariana Goldfarb, Mari Gonzalez, entre outros.

Veja abaixo algumas fotos do casamento:

