Rompimento de barragem deixa mais de 40 mortos no Quênia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/04/2024 - 9:01 Para compartilhar:

NAIROBI, 29 ABR (ANSA) – O rompimento de uma barragem em uma cidade ao norte de Nairóbi, capital do Quênia, provocou a morte de ao menos 40 pessoas, informaram as autoridades locais nesta segunda-feira (29).

O incidente ocorreu perto da cidade da localidade de Mai Mahiu, no Vale do Rift, no momento em que o país do leste da África enfrenta fortes chuvas e inundações. A onda de mau tempo aumentou o nível de água na barragem e a fez romper.

“Quarenta e dois mortos, uma estimativa prudente. Ainda há mais pessoas na lama. Estamos trabalhando para recuperá-los”, declarou a governadora do condado de Nakuru, Susan Kihika.

Equipes de resgate permanecem escavando a lama e os escombros na tentativa de encontrar sobreviventes na região.

Segundo Kihika, o número de vítimas pode aumentar significativamente, tendo em vista que diversas casas foram destruídas e uma rodovia foi bloqueada.

O Quênia tem registrado fortes chuvas desde março devido aos efeitos combinados do El Niño e das longas tempestades que ocorrem deste período até maio, mas elas se intensificaram nos últimos dias, provocando inundações em massa em várias cidades.

(ANSA).