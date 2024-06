Romero Ferro apresenta álbum ‘Frevália’, em parceria com Fafá de Belém

André Ruocoi André Ruoco - https://istoe.com.br/author/andreruoco2/ 03/06/2024 - 14:44 Para compartilhar:

Nesta sexta-feira, 31, o cantor Romero Ferro apresenta o álbum “Frevália” completo, em todas as plataformas digitais. A primeira parte, já havia sido lançada em fevereiro deste ano. Dessa vez, o pernambucano traz novas parcerias de peso, entre elas: Rodrigo Alarcon em “Bicho Maluco Beleza”, Bixarte e Orquestra 100% Mulher em “Bloco Paixão”, Lia de Itamaracá que canta frevo pela primeira vez em “Frevo da Saudade”, Maestro Spok em “Tudo Em Você é Tão Bom”, além do grande encontro de “Frevinho” com participação de Fafá de Belém e composição de Moreno Veloso e Thaís Gulin.

A parceria musical com Fafá comprova o desejo de Romero em mesclar o moderno com o tradicional. A paraense é um dos principais nomes da MPB e joga com cantor na mesma frequência. Já a canção, que narra a alegria e as brincadeiras das festas carnavalescas, tem batidas eletrônicas junto à autenticidade do ritmo brasileiro. “A primeira parte do álbum foi super especial e agora temos participações incríveis, como a Fafá de Belém. Tudo é muito significativo, gravar com ela foi um sonho realizado. Estou ansioso para que todos escutem logo”, compartilha.

Vale lembrar que a faixa “Em Plena Lua de Mel” está concorrendo como melhor canção popular no Prêmio da Música Brasileira 2024. Romero chega com a excelente proposta de atrair um público jovem e mostrar a importância de valorizar e apreciar a música tropical brasileira. Natural de Garanhuns, cidade de Pernambuco, ele cresceu tendo contato com uma riqueza e diversidade cultural.

Agora, o seu objetivo é unir a música pop com os ritmos tradicionais e tem feito isso com maestria. A animação característica das danças de frevo se mostra muito presente nas canções. O “Frevália” é um projeto que começou em 2016 como um movimento cultural, por isso Romero afirma que vai além da música: “Minha intenção é atingir cada vez mais novos públicos e contribuir com a valorização da nossa cultura”.

A segunda parte completa as 10 faixas do álbum e tem composições de Thaís Gulin, Moreno Veloso, Alceu Valença, Romero Ferro, Joyce Alane, Nelson Ferreira, Lia de Itamaracá, Juliano Holanda e Duda Brack. O “lado A” de “Frevália” também foi gravado com grandes nomes da música, como Daniela Mercury em “Banho de Cheiro”, Clarice Falcão em “Irônico”, Mart’nália em “Colemim” e Gaby Amarantos em “Em Plena Lua de Mel”.

Com o objetivo de difundir e revitalizar o Carnaval de rua para o mundo, no segundo semestre o “Frevália” se transformará em um grande festival de música tropical. Aprovado pela Lei Rouanet, o projeto passará por seis capitais brasileiras (Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Salvador e Belém), com dois palcos, artistas tropicais, orquestras de frevo, intervenções artísticas, documentários, debates e muito mais. O show principal será comandado por Romero e contará com participações de Pabllo Vittar, Alceu Valença, Elba Ramalho, Gloria Groove, Gaby Amarantos, Liniker e Daniela Mercury.