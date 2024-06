Romero está tenso com o futuro do Corinthians: ‘Brasileiro é muito mais difícil. Estamos mal’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/06/2024 - 23:30 Para compartilhar:

O atacante Romero demonstrou preocupação com o futuro do Corinthians no Campeonato Brasileiro, neste sábado, após a derrota, por 2 a 0, para o Botafogo, na Neo Química Arena, que deixou o time na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, após sete jogo disputados.

O jogador paraguaio aproveitou para comparar i desempenho da equipe na Copa Sul-Americana e na competição nacional. “Precisamos melhorar no Brasileiro, estamos mal, tem um período grande agora para voltar melhor depois da Data Fifa. Na Sul-Americana a gente está bem, classificamos jogando bem, mas o Brasileiro é muito mais difícil, os times se preparam pelo título, temos que melhorar, vamos treinar bem neste tempo de descanso para melhorar.”

O único momento de alegria para o jogador foi o fato de dividir o gramado com o irmão Oscar Romero, que atuou pelo Botafogo. “Experiência muito boa jogar contra meu irmão pela primeira vez, família toda está aqui, infelizmente ele saiu com a vitória.”

O Corinthians soma apenas cinco pontos no Brasileirão, fruto de uma vitória, dois empates e quatro derrotas. O time só volta a jogar pela competição, dia 11, contra o Athletico-PR, em Curitiba.