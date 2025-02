Romero e Memphis decidem contra o São Bernardo e garantem Corinthians nas quartas

Pouco menos de um ano depois de não avançar ao mata-mata do Paulistão e quase ficar fora da Copa do Brasil por causa disso, o Corinthians escreveu outra história na atual edição do estadual e conseguiu a classificação às quartas de final com quatro rodadas de antecedência. A vaga foi confirmada com gols de Romero e Memphis nos acréscimos do segundo tempo e vitória por 2 a 0 sobre o São Bernardo neste domingo, na Neo Química Arena, em jogo da oitava rodada, no qual o time alvinegro entrou em campo com um time alternativo.

Antes de o ídolo paraguaio decidir o jogo, com assistência de Memphis Depay, o grande momento da partida foi a entrada de Rodrigo Garro, que ainda não havia jogado neste ano por causa de uma lesão no joelho.

Com 22 pontos, na liderança do Grupo A, o time comandado por Ramón Díaz não pode mais ser alcançado pelo Botafogo-SP, terceiro colocado do grupo, que tem sete pontos e pode chegar no máximo a 19. Ainda disputa, contudo, a liderança com o Mirassol, segundo colocado, com 16. O São Bernardo continua com a segunda melhor campanha geral, dono de 16 pontos, na liderança do Grupo D.

O Corinthians fez um primeiro tempo de acordo com a regularidade que tem mostrado dentro de casa, mesmo jogando com um time alternativo. Ir para o intervalo sem gols foi uma fatalidade para uma equipe que teve boa organização ofensiva, potencializada por grande atuação do volante José Martínez pela ponta direita. As movimentações de Pedro Raul e Romero também foram importantes para a dinâmica do ataque alvinegro.

Foram de Pedro as melhores chances corintianas: um chute por cima do gol após dividida com os zagueiros na área e uma finalização que parou na trave. A rede chegou a ser balançada por Romero, porém em posição de impedimento. Do outro lado, o São Bernardo esteve desconfortável em durante o maior parte do tempo. Na única vez em que o time do ABC chegou com perigo, Guilherme Queiróz parou em defesa do decisivo Hugo Souza.

O início do segundo tempo foi de mais movimentação ofensiva do São Bernardo, que encontrou espaços e levou alguns sustos à defesa alvinegra. Logo, contudo, os corintianos voltaram a ter mais volume e levou perigo com Ryan e Pedro Raul. Aos oito minutos, a torcida vibrou muito, mas não estava comemorando um gol e sim a entrada de Rodrigo Garro no lugar de Ryan.

O argentino, que se envolveu em um acidente de trânsito no final das férias, entrou em campo pela primeira vez no ano, após se recuperar de uma lesão no joelho. Ao entrar no gramado, ele viu um mosaico na arquibancada formar um 8, o seu novo número de camisa, já que a 10 será repassada a Memphis Depay por questões contratuais.

Para realizar a troca, o Corinthians fez uma ação de marketing lembrando o peso da 8 na história do clube, já que o número estampou as costas de nomes como Luizinho, Sócrates, Basílio, Paulinho e Renato Augusto.

A noite de domingo ainda proporcionou outro retorno, o do volante Maycon, que estava sem jogar desde maio do ano passado, porque foi submetido a uma cirurgia em razão de um rompimento de ligamento do joelho. Ele entrou nos 15 minutos finais da partida.

Ter Garro em campo, mesmo com menos ritmo que os demais companheiros, deu mais dinamicidade aos lances ofensivos do time da casa. Com os passes habituais encontrados pelo argentino entre os marcadores, boas chances foram criadas. Depois que Memphis Depay saiu do banco, foram feitas algumas dobradinhas interessantes com o meia.

A grande parceria da noite, entretanto, foi de Depay com Romero. Aos 48 minutos, o holandês recebeu de Maycon e cruzou para o paraguaio marcar, de cabeça, seu 39º gol na Neo Química Arena. Aos 50, Romero retribuiu e deu a assistência para Memphis fazer o segundo gol alvinegro.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 X 0 SÃO BERNARDO

CORINTHIANS – Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu (Hugo); Raniele, Ryan (Rodrigo Garro) e Igor Coronado (Maycon); José Martínez (Carrillo), Pedro Raul (Memphis Depay) e Romero. Técnico: Ramón Díaz.

SÃO BERNARDO – Alex Alves; Augusto, Matheus Salustiano e Hélder; Hugo Sanches, Romisson (Emerson Santos), Lucas Lima (Kady) e Pará; Léo Jabá (Lucas Tocantins), Fabrício Daniel (Lucas Rian) e Guilherme Queiroz (Rodolfo). Técnico: Ricardo Catalã.

GOLS – Romero, aos 48, e Memphis, aos 50 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira.

CARTÕES AMARELOS – Ryan (Corinthians) e Hélder (São Bernardo).

RENDA – R$ 2.683.198,00.

PÚBLICO – 42.352 pessoas.

LOCAL – Neo Química Arena, em São Paulo (SP).