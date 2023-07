Romero Britto é filmado tentando evitar reboque de carro de luxo nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/07/2023 - 14:22 Compartilhe

Romero Britto foi flagrado no momento em que tentava evitar que seu carro, o conversível Bentley Continental GT Speed, fosse rebocado pela polícia de Miami, nos Estados Unidos. O veículo de luxo foi levado pelos agentes, mesmo após apelo do artista plástico.

A advogada brasileira Carla Karpstein foi quem conseguiu fazer o registro, na última sexta-feira, 30, e compartilhou a filmagem no Twitter, que viralizou. “Estava atravessando a rua e vi um Bentley sendo guinchado. ‘Quem tem um Bentley do Romero Brito’ pensei. ‘Só pode ser o carro do Romero Brito’. Saiu ele desesperado do restaurante. Tentou mas não salvou”, contou.

Em uma outra postagem na mesma rede social, a advogada disse que viu o carro sendo guinchado: “Falei: ‘Olha o carro do Romero Britto sendo guinchado’. Em 5 segundos aparece ele correndo saindo de um restaurante”.

O modelo rebocado é uma parceria entre Britto e a Bentley, e conta com uma pintura personalizada com estampa do próprio artista plástico brasileiro, que mostrou o veículo em um vídeo compartilhado no Instagram, no sábado, 25. “BRITTO x Bentley”, escreveu ele, na legenda.

