Romeno Popovici bate recorde mundial dos 100m livre de Cielo e conquista ouro europeu

O jovem romeno David Popovici se sagrou campeão da Europa nos 100 metros livres, neste sábado, em Roma, com o tempo de 46 segundos e 86 centésimos, superando o recorde mundial anterior (46s91), que pertencia ao brasileiro César Cielo desde 2009.

Popovici, de apenas 17 anos e grande favorito, superou o recorde de Cielo em cinco centésimos. Na final da principal prova da natação, ele ficou no alto do pódio em que o húngaro Kristof Milak (47,47) ficou com a prata e o italiano Alessandro Miressi (47,63) o bronze.

É a confirmação de Popovici como a nova grande estrela da natação, depois de ter conquistado os títulos nos 100 e 200 metros livres no recente Mundial em Budapeste.

O recorde de César Cielo estava de pé havia treze anos, desde a polêmica época dos chamados ‘novos maiôs’, que levaram a uma enxurrada de recordes, até a aprovação de um novo regulamento.

Na sexta-feira, nas semifinais, o nadador de Bucareste já havia registrado um tempo de 46 segundos e 98 centésimos, tornando-se o quarto homem a ficar abaixo dos 47 segundos, depois de César Cielo, do francês Alain Bernard e do americano Caeleb Dressel.

