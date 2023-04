Romênia analisará proibição de importação de grãos da Ucrânia

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 18/04/2023 - 10:26 Compartilhe

BUCARESTE/VARSÓVIA (Reuters) – A Romênia parece decidida a seguir outros três países na proibição das importações de grãos ucranianos, um revés para Kiev, que tenta desbloquear as exportações pela Europa Oriental e salvar um acordo de guerra sobre o transporte de grãos do Mar Negro.

O fracasso em retomar as exportações para os países do Leste Europeu ou em garantir uma extensão do acordo de grãos do Mar Negro reterá grandes quantidades de grãos na Ucrânia, afetando suas exportações e causando mais problemas econômicos para Kiev, que luta contra as tropas russas.

As negociações chegaram ao segundo dia depois que os países membros da União Europeia –Polônia, Hungria e Eslováquia– impuseram proibições de importação para proteger seus mercados de um influxo de oferta mais barata após a invasão russa da Ucrânia.

Mas o Partido Social Democrata da Romênia aumentou a pressão sobre Kiev, dizendo que pedirá ao governo de coalizão que aprovasse um decreto de emergência que impõe uma proibição temporária das importações de grãos ucranianos, embora deseje que o trânsito continue.

“O PSD vai pedir à coligação governista que tome uma decisão política que permita… ao governo emitir o decreto”, disse o partido, que inclui o ministro da Agricultura nas suas fileiras.

O ministro da Agricultura da Ucrânia deve manter negociações na quarta-feira com a Romênia, cujo porto de Constanta, no Mar Negro, processou cerca de 12 milhões de toneladas de grãos ucranianos desde o início da guerra.

A Polônia, cujo partido nacionalista governista Lei e Justiça enfrenta uma eleição este ano e conta com o apoio das áreas rurais, foi mais longe do que outros ao interromper o trânsito de grãos e alimentos ucranianos, além de proibir as importações.

O ministro da Agricultura polonês, Robert Telus, disse que Varsóvia está buscando uma solução que permita o trânsito pela Europa.







“Estamos conversando com a União Europeia e também com a Ucrânia para encontrar soluções. Queremos que esses produtos vão para a Europa, mas vamos fundo”, disse ele antes do segundo dia de negociações em Varsóvia.

A União Europeia criticou a Polônia, a Hungria e a Eslováquia por impor proibições individuais, e os enviados do bloco devem discutir as medidas na quarta-feira, disse um alto funcionário.

A Bulgária também está considerando uma proibição. A República Tcheca disse que não imporá uma proibição por conta própria, mas quer uma solução da União Europeia.







(Por Pawel Florkiewicz, Anna Koper, Luiza Ilie, Krisztina Than, Pavel Polityuk e Humeyra Pamuk; escrito por Jason Hovet e Timothy Heritage)

