Romênia amplia restrições de voo após encontrar restos de drones

A Romênia, membro da Otan, anunciou, nesta quinta-feira (14), novas restrições de voo em seu espaço aéreo “em vista da intensificação dos ataques russos contra portos ucranianos no Danúbio”, após encontrar fragmentos de drones em seu território.

“Não se permite o voo de aviões tripulados ou não tripulados” na fronteira com a Ucrânia, entre Sulina, cidade costeira do Mar Negro, e Galati, cerca de 130 km a oeste, “em uma faixa entre 20 km e 30 km e até 4.000 metros de altitude”, informou, em nota, o Ministério da Defesa.

Bucareste reforça, assim, as restrições de voo no espaço aéreo próximo à sua fronteira com a Ucrânia, estabelecidas “após o início da guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia”, em uma faixa de 8 km e até 1.000 metros de altitude.

A Romênia encontrou na quarta-feira, pela terceira vez, fragmentos de drones “similares aos usados pela Rússia”.

O presidente romeno, Klaus Iohannis, e o secretário da Otan, Jens Stoltenberg, mantiveram uma conversa por telefone após a descoberta dos primeiros vestígios, na semana passada.

A Aliança Atlântica assegurou não ter, por enquanto, “nenhuma informação que indique um ataque deliberado da Rússia contra um território aliado”.

