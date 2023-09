Romênia admite queda de destroços de drone russo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/09/2023 - 14:01 Compartilhe

BUCARESTE, 6 SET (ANSA) – O ministro da Defesa da Romênia, Angel Tilvar, declarou nesta quarta-feira (6) que fragmentos de um drone russo caíram no território de seu país, que é integrante da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), durante um recente ataque de tropas de Moscou a um porto ucraniano no rio Danúbio.

A declaração foi dada ao canal de TV Antena 3.

Nos últimos dias, a mesma pasta havia desmentido categoricamente notícias divulgadas por Kiev sobre a queda de partes do drone russo no território romeno, e o presidente do país, Klaus Iohannis, também havia desmentido a informação na terça-feira (5).

“É uma situação completamente inaceitável, que constitui uma grave violação da soberania e da integridade territorial de um Estado aliado da Otan”, retificou o presidente.

“Se for confirmado que os componentes pertencem a um drone russo, a situação será inadmissível. Continuamos vigilantes e em contato com outros aliados da Otan. Como país-membro, a Romênia goza de garantias de segurança muito fortes, as mais fortes de nossa história”, acrescentou.

“A Romênia adotou medidas adicionais para proteger o espaço aéreo. A investigação conduzida pelos especialistas do Ministério esclarecerá a situação e divulgaremos as conclusões.

Todos os passos necessários pela situação serão dados”, declarou Constantin Spinu, porta-voz da Defesa, ao canal romeno Digi24.

“Foram estabelecidas medidas concretas para reforçar a capacidade técnica, para monitorar a situação nas proximidades das infraestruturas portuárias ucranianas, adotamos medidas adicionais para proteger o espaço aéreo”, concluiu. (ANSA).

