Romário voltará aos gramados pelo America aos 58 anos

Quinze anos depois de se aposentar, o lendário atacante Romário está de volta: o America do Rio de Janeiro, clube que ele preside, o contratou para tentar subir de divisão no Campeonato Carioca.

“Não vou disputar campeonato, mas sim fazer alguns joguinhos com o time do meu coração e realizar mais um sonho: jogar ao lado do meu filho”, anunciou em sua conta no Instagram.

O ‘Baixinho’, de 58 anos, considerado um dos melhores atacantes da história, defenderá as cores da equipe que preside desde janeiro e pela qual atuou brevemente em 2009.

O campeão mundial pelo Brasil em 1994 foi inscrito para disputar a segunda divisão do Campeonato Carioca Série A2, que começa em maio e termina em agosto.

Romário receberá um salário mínimo, que estará estipulado no contrato e que devolverá como doação ao America, segundo a imprensa local.

O vencedor do campeonato jogará a primeira divisão carioca no início de 2025.

Romário foi eleito presidente do America em novembro para um mandato de três anos. Ele acumula esse cargo com o de senador pelo Rio, para o qual foi eleito em 2015 e reeleito em 2022.

Em 2009, quando era gerente de futebol do clube, interrompeu brevemente a aposentadoria, anunciada um ano antes, para jogar no time de coração de seu pai, Seu Edevair, falecido em 2008.

Ele jogou cerca de 30 minutos na partida que deu o título da Série B carioca.

O pai, torcedor fanático do ‘Mecão’, sonhava em vê-lo defender o clube, algo que não aconteceu nos melhores momentos da brilhante carreira do ‘Baixinho’.

No America, Romário terá a companhia do filho, o atacante Romarinho, contratado em março, e do atacante André Felipe, ex-companheiro de Neymar no Santos e com passagens pelo Dínamo de Kiev, Bordeaux e Sporting de Lisboa, entre outros.

Fundado em 1904 e vencedor de sete Campeonatos Cariocas da primeira divisão, o America passa por uma dura crise econômica.

Como presidente, Romário tem a missão de sanear as finanças e conseguir que a equipe dispute uma competição nacional em 2025.

raa/app/ll/cl/aam