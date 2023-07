Romário tem alta após 13 dias internado para tratar infecção intestinal

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/07/2023 - 12:35 Compartilhe

O senador Romário (PL-RJ), de 57 anos, teve alta nesta quarta-feira, 26, após passar 13 dias internado em uma hospital no Rio de Janeiro para tratar uma infecção intestinal. De acordo com a equipe do parlamentar, Romário já está em casa na companhia de amigos e familiares.

Ele foi internado na quinta-feira, 13, há quase duas semanas, após sentir desconfortos intestinais. O senador foi submetido a um tratamento com antibióticos e permaneceu em observação médica até o pronto restabelecimento.

Em setembro de 2021, Romário chegou a se ausentar do cargo para realizar uma cirurgia para retirada de vesícula em um hospital na capital fluminense. Na época, a assessoria dele informou que o procedimento ocorreu sem intercorrências.

O ex-jogador foi reeleito senador pelo Rio de Janeiro nas eleições de 2022 com 2.384.080 votos, o que representa 29,19% dos votos válidos. Na época, apresentado como o nome do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Rio, o senador vivia uma trajetória política diferente no Senado, já que nos oito anos do primeiro mandato não apresentou nenhuma ligação com temas caros ao bolsonarismo.

