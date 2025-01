Romário se livra no STF de queixa por xingar mãe de criança autista na internet

Romário se livrou na quarta-feira, 29, de uma queixa-crime por injúria que tramita contra ele no STF. O caso havia sido aberto pela carioca Dayana da Rocha Silva, mãe de um menino que possui autismo, TDAH e deficiência intelectual, após ter sido xingada pelo senador do PL na internet.

Em junho de 2024, por meio de uma publicação no Instagram, Dayana havia cobrado de Romário mais participação na defesa de pautas de pessoas com deficiências. O parlamentar respondeu a ela em mensagem privada e chamou duas vezes de “escrota” e “ingrata”.

A mãe da criança atípica, no entanto, desistiu da ação contra Romário nessa quarta. Ao STF, onde a queixa tramitava no gabinete de Luiz Fux, Dayane da Rocha disse ter processado Romário por ter ficado “decepcionada” com o senador. Ela agora disse reconhecer a importância dele à comunidade PCD e, por isso, não seguiria com a ação.

“Já enfrento batalhas suficientes pelos direitos mínimos do meu filho e de outros, e isso é exaustivo”, justificou Dayane ao STF.

