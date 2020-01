Romário minimiza atritos recentes com a CBF antes de jogo de masters em Fortaleza

O ex-atacante Romário foi o destaque na chegada das equipes de masters de Brasil e Itália, em partida comemorativa realizada na noite desta quinta-feira, em Fortaleza, e que terminou com a vitória dos italianos por 1 a 0. Hoje senador, ele minimizou os atritos recentes com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e ressaltou a importância de fazer parte do evento, que relembrou os 25 anos da final da Copa do Mundo de 1994.

“Hoje não tem nada a ver com a relação entre o senador (Romário) e a CBF. Aqui está o ex-jogador de futebol, que foi campeão do mundo, que fez uma história com a camisa da seleção brasileira e veio dar a oportunidade para aqueles que não puderam me ver jogar. Não o Romário de 25 anos atrás, claro”, comentou, em tom de brincadeira.

O ex-camisa 11 comentou sobre o primeiro contato com o atual presidente da CBF, Rogério Caboclo, e manteve o tom ameno no discurso. “Conversei com ele uns 10 minutos. Estive numa reunião com ele e o Parreira e disse que estou muito feliz em poder participar dessa festa. Ele me agradeceu pela presença, e a conversa foi nesse tom”, encerrou.

O atacante que foi o grande destaque do Mundial dos Estados Unidos em 1994, marcando cinco gols, expressou sua satisfação em poder voltar a se reunir com os campeões mundiais daquele ano. “Estou muito amarradão de poder estar aqui, rever meus companheiros, alguns que viraram amigos para sempre e poder participar disso é muito legal”, comentou.