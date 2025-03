Romário homenageia filha no Dia Internacional da Síndrome de Down: ‘Respeito’

O ex-jogador de futebol Romário, 59 anos, fez uma linda homenagem a sua filha Ivy, nesta sexta-feira, 21, quando é celebrado o Dia Internacional da Síndrome de Down. A jovem tem 20 anos e é caçula do senador (PL) pelo Rio de Janeiro.

Ivy é fruto do antigo relacionamento de Romário com Isabelle Bittencourt. Ela tem Down e é atvista da causa, assim como o pai. Em seu perfil no Instagram, Romário compartilhou um vídeo feito pela jovem falando sobre o tema.

“Galera, hoje o recado vem da minha filha Ivy e da Apae Brasil: cada pessoa com Síndrome de Down tem seu brilho, seu tempo e talento pra viver com respeito e autonomia. Tmj nessa caminhada, sempre!,” escreveu o ex-atleta na legenda.

No vídeo, Ivy fala sobre a importância da conscientização da síndrome.

“Tudo bem com você? Hoje dia 21 de março, celebramos o Dia Internacional da Síndrome de Down. Então, não é somente uma data para comemorar, é também um dia para conscientizar, para falar sobre respeito, inclusão e equidade”, diz ela.

“Sou filha muito amada, estudante de Artes Cênicas, namoro, sou influenciadora digital e viajo. Já ia me esquecendo: eu tenho Síndrome de Down. O que isso significa? Que a Síndrome de Down é apenas uma parte de quem eu sou. Ela não me define. Eu sou uma pessoa com sonhos, vontades, capacidades e direitos, assim como qualquer pessoa”, destacou a jovem.

